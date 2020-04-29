Улица имени Михаила Евдокимова появится в Барнауле

В Барнауле увековечат имя экс-губернатора края и народного артиста России Михаила Евдокимова. Решение об этом приняла культурологическая комиссия при городской администрации. Имя Евдокимова дадут улице в новом микрорайоне на пересечении Павловского тракта и Просторной.

Другим улицам перспективной застройки присвоят имена советских военачальников, Героев Советского Союза Нестора Козина и Григория Левина. Как пояснили altapress.ru в мэрии, их биографии тесно связаны с подвигами воинов-сибиряков на войне и в послевоенной жизни в столице Алтайского края.

Еще одной улице присвоят имя Почетного гражданина Алтайского края и Барнаула Анатолия Мельникова. Он принимал участие в развитии краевой столицы , в том числе в разработке генплана и плана газификации.

Решение культурологической комиссии носит рекомендательный характер. Но в городской комитет по строительству уже отправили документ для подготовки соответствующего постановления.