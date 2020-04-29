Пожароопасную обстановку в Москве мониторят с вертолетов

В Москве вертолёты мониторят пожароопасную обстановку. Разведку с воздуха будут проводить ежедневно. На борту авиамашин находятся резервуары с пятью тоннами воды. Объемы позволяют локализовать даже крупный пожар. В прошлом году вертолеты совершили 849 служебных полетов. С помощью авиаразведки были обнаружено 17 очагов возгорания.