Военные в Ливии объявили о переходе власти в свои руки

Фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о переходе власти в Ливии к военным. Руководство страной взяла на себя ливийская нацармия. Фельдмаршал пообещал избавить страну от террористов. Военные также вышли из Схиратского соглашения, документ служил для урегулирования ситуации в стране. Его подписали в декабре 2015 года, в конечном итоге, согласно договоренностям, в Ливии должны были состояться парламентские выборы. Штаты призвали Халифу Хафтара к серьезному диалогу. В посольстве США в Триполи заявили, что заявление Хафтара о переходе власти вызывает сожаление.