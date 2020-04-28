Авиагруппы РФ продолжают патрулирование Сирии

Вертолеты Ми-35 и Ми-8 патрулируют провинцию Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии. Экипажи следят за наиболее проблемными районами. Особое внимание военнослужащие уделяют трассе М4, здесь турецкая армия проводит операцию «Источник мира», кроме того, в этом районе находятся сирийские отряды и курдские группировки. Ми-35 в случае провокации готов ответить пуском ракет. Рейд длится около двух часов, после в работу вступает наземный патруль.