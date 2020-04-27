Россия выделит $10 млн на борьбу с саранчой в Африке

Кабмин России принял решение выделить до $10 млн Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для борьбы с нашествием саранчи в африканских странах. Об этом говорится распоряжении правительства, опубликованном в понедельник, 27 апреля, на официальном портале правовой информации.

«Внести в 2020 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета добровольный целевой взнос Российской Федерации в размере до $10 млн США в фонд Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций на финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по борьбе с нашествием саранчовых», ― отмечается в документе.

Подчеркивается, что по $3 млн будут направлены в Эфиопию, Кению и Уганду, а $1 млн ― в Южный Судан. Также в распоряжении говорится о том, что МИД России должен проинформировать ФАО о принятом решении, а Минфин ― обсудить с организацией порядок перечисления средств и использования взноса.

В середине апреля был опубликован доклад ООН, согласно которому в Эфиопии саранча уничтожила 200 тыс. га посевов сорго, пшеницы и кукурузы, из-за чего около миллиона человек оказались под угрозой голода. В организации отметили, что ситуация ухудшается кризисом, вызванным коронавирусом, пишет «Газета.ру».