Удаленное обучение увеличило расходы вузов

Удаленное обучение резко увеличило расходы вузов. В основном средства потрачены на оплату электронных сервисов, которые позволяют организовать удаленную работу с большим количеством студентов. Также вузы увеличили штат IT-специалистов, которые обслуживают сетевые ресурсы. При этом пока не стоит вопрос об увеличении или об уменьшении стоимости обучения. Вузы просчитывают свои издержки. Этот вопрос стоит на контроле Министерства науки и образования.