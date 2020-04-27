Первый взнос по ипотеке для семей с детьми могут снизить

Владимир Путин поручил проработать возможность снижения размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение дано по итогам встречи президента с представителями общественности Ивановской области. Она прошла в начале марта. Тогда Путин отметил, что знает о проблемах, которые возникают у некоторых семей при внесении первоначального взноса по ипотеке. Он заверил, что правительство проработает возможные пути решения. Свои предложения кабмин должен представить до 20 мая.