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Первый взнос по ипотеке для семей с детьми могут снизить

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Владимир Путин поручил проработать возможность снижения размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение дано по итогам встречи президента с представителями общественности Ивановской области. Она прошла в начале марта. Тогда Путин отметил, что знает о проблемах, которые возникают у некоторых семей при внесении первоначального взноса по ипотеке. Он заверил, что правительство проработает возможные пути решения. Свои предложения кабмин должен представить до 20 мая.

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