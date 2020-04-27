Первый взнос по ипотеке для семей с детьми могут снизить
Владимир Путин поручил проработать возможность снижения размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение дано по итогам встречи президента с представителями общественности Ивановской области. Она прошла в начале марта. Тогда Путин отметил, что знает о проблемах, которые возникают у некоторых семей при внесении первоначального взноса по ипотеке. Он заверил, что правительство проработает возможные пути решения. Свои предложения кабмин должен представить до 20 мая.
Владимир Путин поручил проработать возможность снижения размера первоначального взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%. Поручение дано по итогам встречи президента с представителями общественности Ивановской области. Она прошла в начале марта. Тогда Путин отметил, что знает о проблемах, которые возникают у некоторых семей при внесении первоначального взноса по ипотеке. Он заверил, что правительство проработает возможные пути решения. Свои предложения кабмин должен представить до 20 мая.