Цена на Роналду упала на €30 млн

Цена на Криштиану Роналду упала на €30 млн. Теперь трансфертная стоимость лидера итальянского «Ювентуса», согласно сайту transfermarkt, — €60 млн. Причина столь существенного падения цены — коронавирус. В Европе почти два месяца как приостановлены крупнейшие национальные первенства по футболу. Ведущие клубы ежедневно теряют прибыль из-за пустых трибун и отсутствия телетрансляций. К примеру, итальянская серия А потеряла €730 млн. Премьер-лига Англии — более €1,4 млрд. Окончательного решения о возобновлении чемпионатов по футболу пока что нет.