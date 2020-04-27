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Сейлз-хаус «Эверест» в диалоге с рынком указал на важность коммуникаций в условиях самоизоляции

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Фото: alladvertising.ru
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24 апреля в рамках бизнес-мероприятий «Эверест Expert» состоялась первая онлайн-дискуссия «2020: Вызов принят!», где лидеры индустрии обсудили сложившуюся ситуацию на рынке рекламы и дальнейшие перспективы.

Каролина Соколова, генеральный директор сейлз-хауса «Эверест», представила генеральную экспертизу в отношении изменений и вызовов этого непростого периода. Обратившись к рынку, она отметила, что самоизоляция приводит к появлению уникальных инициатив и уникальных форматов взаимодействия компаний как с клиентами, так и с потребителями. Но важнее всего сейчас сохранить коммуникацию, даже несмотря на кризис.

Темами обсуждения стали трансформация потребительского потребления, изменения в медиапотреблении, выход из карантина, а также лучшие кейсы и практики ведущих европейских сейлз-хаусов и сейлз-хауса «Эверест». В качестве экспертов в дискуссии приняли участие Мария Донских, генеральный директор Dentsu Aegis Network Russia, Мария Колосова, генеральный директор Group M в России, Марина Волкова, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Russia и Юрий Крестинский, председатель Консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково», советник по индустрии здравоохранения Сбербанк.

Эксперты обсудили ключевые изменения в привычках аудитории – некоторые из них останутся навсегда, другие исчезнут. Для рекламодателей это в первую очередь шанс стать частью новой привычки потребителей, которые нуждаются в рекламной коммуникации. Реклама сегодня может не привести к мгновенной активации из-за большого числа ограничений. Однако она сделает нечто более важное – построит долгосрочный имидж бренда и доверительные отношения с ним для большего числа людей. После снятия ограничений неминуемо наступит период «ажиотажного спроса». В это время люди будут выбирать бренд, который поддержал их в трудный период. Бренд, который на месяц или два уйдет из коммуникации, может оказаться забытым.

«Сложившаяся в мире ситуация — это определенно вызов, и мы принимаем его. Наша задача – дать посыл рынку о том, что нельзя уходить в тишину. Самоизоляция бренда губительна и обнуляет все выстроенные годами отношения с аудиторией. Сейчас стоит быть активнее, чем когда-либо: телесмотрение растет во всех аудиториях, особенно в труднодоступной молодой. Этот период для рекламного бизнеса – время новых возможностей, которые важно не упустить», — заявила генеральный директор сейлз-хауса «Эверест» Каролина Соколова.

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