Российские военные продолжают разминирование Сирии

Вокруг Алеппо проводят разминирование. Самая большая территория расчистки — район Лерамун. До войны здесь была огромная промышленная зона. Владельцы разрушенных заводов скоро смогут начать ремонт после того, как сапёры завершат работу. Также разминируют посёлки рядом с городом и трассу М5. Следующий пункт в списке военных — древний город Эбла, ему около 5 тыс. лет. Здесь боевики вырыли тоннели и оставили множество боеприпасов.