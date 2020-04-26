В Сети высмеяли поход украинских моряков
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, маневры осуществлялись в Азовском море. В ходе них моряки отработали ведение огня и отражение атаки, а также тушение пожара на борту и эвакуацию раненого.
Видео учений было опубликовано на YouTube.
«Это флот? У Сомали лодки получше будут», — выразил мнение пользователь Борис фон Бок.
«Русские, наверное, дрожат», — сыронизировал Хесус Мальвертэ.
Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс».
Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, маневры осуществлялись в Азовском море. В ходе них моряки отработали ведение огня и отражение атаки, а также тушение пожара на борту и эвакуацию раненого.
Видео учений было опубликовано на YouTube.
«Это флот? У Сомали лодки получше будут», — выразил мнение пользователь Борис фон Бок.
«Русские, наверное, дрожат», — сыронизировал Хесус Мальвертэ.