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В Стамбуле у мечети Ортакей заметили дельфинов

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Фото: соцсети
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Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула — мечети в районе Ортакей — были замечены несколько дельфинов, сообщает Daily Sabah.

На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре. Дельфины устроили настоящее шоу в месте, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и гуляют туристы.

В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома.

Ранее дельфинов видели возле Галатского моста, недалеко от берегов исторического района, где до пандемии работали множество рыбных ресторанов, популярных у туристов.

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