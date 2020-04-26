В Стамбуле у мечети Ортакей заметили дельфинов

Возле одной из самых популярных достопримечательностей Стамбула — мечети в районе Ортакей — были замечены несколько дельфинов, сообщает Daily Sabah.

Dolphins play near Ortaköy Mosque, an Istanbul tourist hotspot now void of tourists and boats amid #COVID19 outbreak https://t.co/zwwGoR3V80 pic.twitter.com/Or2XAGgtu1 — DAILY SABAH (@DailySabah) April 23, 2020

На видео животные плавают вдоль набережной на Босфоре. Дельфины устроили настоящее шоу в месте, где обычно пришвартованы множество рыбачьих лодок и гуляют туристы.

В последние недели морское движение на Босфоре резко сократилось из-за продолжающейся вспышки коронавирусной инфекции, а миллионы жителей Стамбула остаются дома.

Ранее дельфинов видели возле Галатского моста, недалеко от берегов исторического района, где до пандемии работали множество рыбных ресторанов, популярных у туристов.