75 лет назад союзники встретились на Эльбе

25 апреля 1945 года армии СССР и США встретились на Эльбе, обозначив финальный этап войны в Европе. Благодаря совместным усилиям советских, американских и британских солдат удалось расколоть остатки немецких сил на северную и южную части, что ускорило капитуляцию Германии.