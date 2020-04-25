В ГИБДД рассказали о документах для передвижения между регионами

В ГИБДД рассказали о документах, которые нужны для перемещения между городами.

Необходимо иметь при себе паспорт и бумаги на машину. Также может понадобиться справка о временной регистрации в другом регионе, трудовой договор и справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

В ведомстве подчеркнули, что поездки между городами нужно совершать только в случае крайней необходимости. А перед поездкой - ознакомиться с ограничительными мерами, которые действуют в конкретном регионе.