В Башкирии пройдет онлайн-форум по преодолению экономических последствий коронакризиса

24 апреля в пресс-центре ТАСС состоялась презентация Первого международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Он стартует 28 апреля в 10:00 мск и пройдет в интерактивном формате на базе платформы bashkiria-live.com

В пресс-конференции приняли участие соорганизаторы форума: глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, а также спикеры двух пленарных заседаний и секций: экс премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, депутат бундестага Стефан Койтер, первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Участники пресс-конференции рассчитывают, что виртуальную площадку посетят несколько тысяч участников. Спикерами 10 секций и двух пленарных заседаний выступят более 100 экспертов из 25 стран.

Онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» – первый шаг к организации экспертной платформы для преодоления экономических последствий коронакризиса. По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, будут собраны лучшие предложения, высказанные в ходе дискуссий. Далее планируется провести аналитику и тиражирование результатов на базе платформы bashkiria-live.com и организовать регулярное общение специалистов в формате think-tanks.

«Мы, как и другие государства, только пытаемся победить коронавирус, но в то же время задумываемся, каким будут его последствия. И чтобы оценить эти последствия, нам нужно собраться вместе с международным экспертным сообществом и обсудить сложившуюся ситуацию и выходы из кризиса. Пандемия – уникальное историческое явление, справиться с ней в одиночку невозможно. Нужно решать проблемы сообща. Ведь человечество в целом всегда думает о будущем. Это главное условие его выживаемости. И сейчас мы понимаем, несмотря на то, что кризис – это понятие само по себе негативное, он может стать тем инструментом, который разрушит старые стереотипы и заставит нас работать эффективнее», — отметил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подчеркнула актуальность федеральной повестки Первого международного онлайн-форума. В частности, она заявила, что бизнес, безусловно, положительно оценил первый и второй пакеты мер поддержки правительства, но данные меры не окончательны. Поэтому предстоящий форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» станет отправной точкой для принятия дальнейших мер по поддержке стартапов и уже существующих бизнесов.

Первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров отметил, что 28 апреля, помимо формирования предложений по преодолению последствий коронакризиса, будет подписано соглашение Республики Башкортостан с Всемирной ассоциацией инвестиционных агентств WAIPA по обмену опытом государственной поддержки бизнеса.

Регистрация на Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» откроется 25 апреля на платформе bashkiria-live.com в 12:00 мск.