«Массандра» приступает к розливу вин к 75-летию победы в ВОВ

«Массандра» приготовила подарок к 75-летию Победы. Крымские виноделы приступили к розливу лимитированной серии вин «Портвейн красный Крымский», «Мускат розовый Южнобережный». Уникальные вина приготовлены из ягод, собранных в 1944 году. Напитки рождены в первый сезон после освобождения Крыма от фашистов. Первыми поднять бокал с вином Победы смогут крымские ветераны. 750 наборов «Массандра» через волонтеров передаст героям войны.