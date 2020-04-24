В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.

Проект в прямом эфире представили исполнители главных ролей Петр Федоров, Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук, продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Алина Тяжлова, Илья Стюарт, Павел Буря, Мурад Османн, Вячеслав Муругов и сам режиссер.

Премьера проходила в формате онлайн-конференции. Несмотря на отсутствие сцены, участники заметно волновались, были в приподнятом настроении и много шутили. А Федор Бондарчук даже решил соблюсти дресс-код красной дорожки – надел черный смокинг с бабочкой. Сначала каждый из участников рассказал о проекте. Затем последовали вопросы от пользователей социальной сети.

Бондарчук (он также выступил продюсером проекта) признался, что решение запустить «Спутник» в онлайн-формате далось команде нелегко. Изначально планировалась международная премьера – она должна была состояться в апреле в рамках «Трайбека», одного из самых значимых кинофестивалей в США. «Спутник» стал первой российской картиной, попавшей в программу. Популярный сайт о кино IndieWire назвал фильм одной из двенадцати самых ожидаемых премьер фестиваля. Далее в апреле фильм планировали выпустить в кинотеатральный прокат в России, но из-за пандемии пришлось рассмотреть опцию цифрового релиза.

«Да, это вынужденная мера, но мы безмерно благодарны нашим партнерам more.tv за то, что поддержали нас и выпустили картину на такую широкую аудиторию», – добавил Федор Бондарчук.

Петр Федоров попросил зрителей организовать культурный просмотр дома: «Раз у нас нет возможности посмотреть фильм всем вместе в кинозале, прошу выключить свет и отключить телефоны на время просмотра. Это важно».

В конце прямой трансляции зрителям эксклюзивно показали первые 15 минут фильма. После этого картину можно было целиком посмотреть в онлайн-сервисе more.tv

Перед онлайн-премьерой около 200 медийных гостей, друзей и коллег получили от more.tv и холдинга НМГ брендированные сеты с защитными масками и попкорном от кинотеатра «Москва». Подарок вручили вежливые батлеры нового статусного сервиса Gett Premium Delivery в деловых костюмах и стильных черных масках.

Действие фильма разворачивается в СССР в 1983 году. На Землю возвращается советский космический аппарат, с которым за день до этого пропала связь. От людей скрывают, что из двух космонавтов живым нашли только одного. Выжившего Константина Вешнякова (Федоров) помещают в секретную лабораторию. Кажется, из космоса он вернулся не один, а с пришельцем.. Героя СССР исследуют спецслужбы (Бондарчук) и ученый-нейрофизиолог (Акиньшина).