Букмекерская контора запустила акцию по борьбе с коронавирусом

Букмекерская контора «Леон» запустила благотворительную акцию по борьбе с коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь компании Юлия Ушакова.

«Леон» будет переводить 1 рубль с каждой ставки пользователей на помощь пострадавшим от вируса, говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

«Делая ставки на спорт, помните, что вы не только можете выиграть, но и помочь тем людям, кто сегодня оказался в сложной жизненной ситуации», — рассказала Ушакова.

Для соблюдения прозрачности сумма сбора будет показана на счетчике на странице акции на сайте www.leon.ru и будет обновляться в режиме реального времени.