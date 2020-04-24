Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 сентября. Теперь День воинской славы 3 сентября. Именно эта дата фигурирует в указе президиума Верховного Совета СССР от 1945 года об объявлении праздника Победы над Японией. Более 1,8 млн. человек награждены медалями, на оборотной стороне которых указана дата 3 сентября. А второго числа Япония подписала акт о капитуляции на американском линкоре «Миссури».