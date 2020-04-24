Овечкин и Кузнецов выставили на торги клюшки с автографами

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов выставили на торги свои клюшки с автографами. Начальная цена атрибутики Овечкина — $800, Кузнецова — $500. Аукцион благотворительный. Деньги от продажи пойдут медикам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, в первую очередь, на оплату их обедов.