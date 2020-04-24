Полицейские следят за соблюдением социальной дистанции в метро
В Московском метрополитене начались рейды. Полицейские и контролеры следят за соблюдением социальной дистанции. Пассажиры должны держаться на расстоянии в полтора метра друг от друга. Для наглядности на сиденья в вагонах нанесли специальную разметку.
В Московском метрополитене начались рейды. Полицейские и контролеры следят за соблюдением социальной дистанции. Пассажиры должны держаться на расстоянии в полтора метра друг от друга. Для наглядности на сиденья в вагонах нанесли специальную разметку.