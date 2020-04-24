Театр на Таганке отметил день рождения

Театр на Таганке отпраздновал день рождения в онлайн-формате. В Сети показали фрагмент спектакля «Добрый человек из Сезуана».

С этой постановки началась история театра. Датой основания считают 23 апреля 1964 года.

Артисты труппы спели на праздновании гимн театра — песню «Дорога». Голоса актеров совместили с голосом Владимира Высоцкого.