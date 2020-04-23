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Ремонт дорог в рамках акции «Улица Победы» начался в Волгограде

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В рамках акции «Улица Победы» в Волгограде приступили к ремонту дорожного покрытия на улицах имени таких Героев Советского Союза, как Геннадий Елисеев, Николай Гастелло, Константин Рокоссовский, Виктор Хользунов, Александр Василевский, Николай Воронов.

Объекты расположены в Ворошиловском, Кировском, Центральном, Краснооктябрьском районах областного центра. Еще одна улица-участница акции находится в Дзержинском районе и носит название бульвар 30-летия Победы. В Волжском в рамках проекта ведется реконструкция улицы 40 лет Победы, сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Акцию, приуроченную к празднованию 75-летия Победы, предложил провести Минтранс РФ.

Напомним, в Волгоградской области планируют отремонтировать 36 дорог в 2020 году. Работы пройдут в 22 муниципальных образованиях. В частности, работы проведут на мостовом комплексе Волжской ГЭС, где будут восстановлены накладные плиты и деформационные швы.

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