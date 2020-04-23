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«Звезда» заключила контракт на строительство атомного ледокола «Лидер»

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Судостроительный комплекс «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» заключили контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер», который станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения.

«Звезда» для «Лидера»
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Уникальное судно должно стать основой российского ледокольного флота нового поколения. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути для стабильного грузопотока стратегической для России транспортной артерии.

Длина судна составит 210 м, ширина — 47 м, а осадка — 13 м. Ледокол оснастят двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок в 120 МВт позволит «Лидеру» преодолевать льды толщиной 2 м со скоростью до 12 узлов, более 4 м — 2 узла, и прокладывать канал шириной около 50 м.

Строительство будет вестись на мощностях строящегося дальневосточного судостроительного комплекса «Звезда», который обладает крупнейшим в России сухим доком и уникальным крановым оборудованием. Это делает данный ССК единственной по технологическим параметрам судоверфью, способной построить ледокол такого масштаба.

Госзаказчиком в отношении строительства ледокола выступает госкорпорация «Росатом», судно спроектировано ЦКБ «Айсберг».

Ледокол планируется построить к 2027 году.

Проект строительства суперверфи «Звезда» — первой в России верфи крупнотоннажного судостроения – реализуется консорциумом инвесторов во главе с «Роснефтью».

Производственная программа судоверфи, в первую очередь, ориентирована на нефтегазовые компании, осуществляющие добычу, переработку, хранение и транспортировку нефти и природного газа.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет более 40 судов, с учетом опционов — около 60. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.

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