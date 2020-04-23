В Турции хотят отказаться от системы «всё включено»

Турецкие отели хотят отказаться от системы «всё включено» из-за коронавируса. Питание по типу шведского стола предполагает открытую выкладку блюда. Даже после завершения пандемии это может быть опасно. Эксперты в качестве альтернативы советуют гостиницам обслуживать туристов по меню. В то же время они отмечают, что отказ от услуги all inclusive оттолкнет путешественников.