В Кремле отказались комментировать идею об отмене блокировки Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля отказался комментировать инициативу Госдумы об отмене блокировки мессенджера Telegram.

«Воздержусь от оценок. Есть ситуация де-факто и де-юре. Мы исходим от де-юре, есть соответствующее решение суда (о блокировке. — Ред.)», — сказал он.

Песков отметил, что мессенджер де-факто не воспринимается как что-то запрещенное в России, но от каких-либо комментариев воздержался.

Ранее в четверг депутаты Госдумы направили премьер-министру России Михаилу Мишустину и в Минкомсвязи РФ законопроект о прекращении блокировок Telegram, пишет «Коммерсант». По мнению авторов документа, попытки заблокировать мессенджер наносят урон в первую очередь престижу государственной власти и отметили, что Telegram является официальным каналом связи ведомств в условиях распространения коронавируса.

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России из-за отказа Telegram Messenger LLP передать в ФСБ России ключи шифрования. Однако благодаря способам обхода блокирования сервис всё еще доступен пользователям.