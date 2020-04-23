Россияне стали экономить на телефонах. Продажи б/у смартфонов выросли, продажи новых гаджетов упали. Покупать сотовые через сервисы бесплатных объявлений стали чаще на 18–20%. Аналитики отмечают, что оживление на вторичном рынке начались с введения режима самоизоляции. Поэтому спад продаж у сотовой розницы во многом связан не столько с нестабильной экономической ситуацией, сколько с закрытием салонов.