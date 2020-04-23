Воздух в мегаполисах стал чище на 60%

Воздух в мегаполисах мира стал чище на 60%. Всё дело в ограничениях, связанных с коронавирусом: заводы закрыты, на дорогах почти нет автомобилей. Так, в Нью-Дели, который часто возглавляет список самых загрязненных городов, количество вредных частиц в воздухе снизилось на 23%, а в Сеуле — на 54%.