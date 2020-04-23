Телеканал CNN 20 апреля со ссылкой на источник в американском правительстве сообщил: спецслужбы США собирают информацию для подтверждения или опровержения данных о том, что жизнь северокорейского лидера Ким Чен Ына находится под угрозой после серьезной операции на сердце.

Беспокойство по поводу здоровья Кима возникло, когда он не принял участие в мероприятиях по случаю Дня Солнца 15 апреля. А затем южнокорейское интернет-агентство Daily NK писало, что лидер КНДР проходит лечение после операции в одной из загородных резиденций.

Власти Республики Корея информацию не подтвердили. Как заявил журналистам представитель администрации президента Кан Мин Сок, в КНДР не заметно признаков необычной активности, которые могли бы подтвердить наличие серьезных проблем со здоровьем у лидера страны.

Однако новость немедленно вызвала ажиотаж, и люди, считающие себя экспертами по Корее, начали выдвигать версии — одна смелее другой. По ним, лидер КНДР уже лежит в реанимации со смертью мозга, заразился коронавирусом и стал жертвой государственного переворота.

Но каждый раз, когда мы сталкиваемся с «бомбической новостью» о Северной Корее, начинать работу по ней надо с определения источника и его валидности. С одной стороны, Север — это закрытая страна, и каналов, по которым сенсационная информация могла утечь, немного, с другой — против нее целенаправленно ведется враждебная пропаганда, которая часто принимает форму фальшивых новостей.

В данном случае мы видим, что всё упирается в два источника. Первый — «анонимный, но хорошо осведомленный, специалист». Как правило, за этим стоит реальный человек менее чем в трети случаев. В остальных это или целенаправленный вброс, или фантазии автора статьи.

Второй источник, Daily NK — крайне примечательная организация протестантов-консерваторов, работающая с территории Южной Кореи и утверждающая, что у нее есть сеть секретных информаторов по всей КНДР. Разумеется, никто из них не может быть назван, потому что тогда их уничтожат вместе с семьей. И потому большинство их новостей выглядит как «анонимный источник в провинции Чагандо утверждает, что в Пхеньяне в пятый раз за год перебили всех детей-инвалидов». Может быть, какие-то информаторы у них действительно есть, но относиться к сведениям оттуда надо с крайней осторожностью. И неслучайно в Южной Корее реакция на новость была одной из самых спокойных, потому что местные эксперты и чиновники хорошо осведомлены о качестве и ангажированности Daily NK.

Если же смотреть на факты, то Ким Чен Ын некоторое время не появляется на публике и пропустил церемониальные мероприятия. В последний раз его видели 11 апреля, когда он выступил на заседании Политбюро ЦК ТПК.

Однако можно заметить и то, что в условиях «чрезвычайных противоэпидемических мер» праздник состоялся без массовых торжественных действ, хотя без упоминания о присутствии Ким Чен Ына мероприятие прошло впервые с момента его прихода к власти. Кроме того, 21 апреля агентство ЦТАК сообщило, что председатель госсовета КНДР направил поздравительное послание президенту Кубы по случаю его 60-летия.

Возможно, Ким действительно приболел: как отец и дед, он имеет проблемы с эндокринологией и, вероятно, сахарный диабет, который может объяснить его полноту. Известно, что он много курит. Но это не означат, что каждое его «исчезновение» непременно означает реанимацию.

Пока сенсацию не подтвердили никакие официальные структуры, а заявления в стиле «мы изучаем этот вопрос» — политкорректная замена более резких выражений. Как сообщают из Пхеньяна валидные источники, в том числе издание NKNews, там не видно никаких приготовлений, характерных для действий власти в чрезвычайной ситуации. Поэтому растекаться мыслью по древу по поводу того, кто станет следующим главой КНДР, не вижу смысла. Пока это сугубо теоретический вопрос, плюс надо помнить, что в последнее время младшая сестра вождя довольно активно делает карьеру. Сейчас она уже кандидат в члены Политбюро, и принято считать, что она отвечает за пропаганду и образ КНДР для внешнего мира.

И пока сенсационная новость о Киме в коме не получила подтверждения, стоит говорить о ней как об очередной утке.

Автор — эксперт клуба «Валдай», ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН

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