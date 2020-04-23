Во время пандемии Россию захлестнула волна кибератак

В период пандемии коронавируса Россию захлестнула волна кибератак. Виртуальная преступность превзошла уличную. В МВД отмечают, что мошенники стали действовать более сплочённо и грамотно. Число онлайн-преступлений с начала года выросло на 83,9%.

Киберпреступники орудуют по всему миру. В Google зафиксировали18 млн. писем с вредоносным программным обеспечением и фишинговыми посланиями. Хакеры часто пытаются выдать себя за сотрудников организаций, работающих в сфере здравоохранения, и убедить пользователей скачать вредоносные программы.