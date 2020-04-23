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Московские врачи разработали экспериментальный метод лечения COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московские врачи разработали экспериментальную методику лечения коронавируса с помощью применения гелия. Об этом 23 апреля сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

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«Пациент в течение 15 минут дышит подогретым до 92 градусов оксидом гелия. При этом улучшается диффузия кислорода через альвеолярную мембрану за счет увеличения кровотока в легких, снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры. При такой температуре возможно снижение активности вируса, но пациент не будет испытывать дискомфорт от высокой температуры: процедуру можно сравнить с посещением сауны», — передает «РИА Новости».

Аппарат для данной терапии в настоящий момент тестируется в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В департаменте отметили, что гелий может предотвращать кислородное голодание, что способствует ранней профилактике связанных с коронавирусом осложнений. Кроме того, гелий улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию в различных тканях организма Данной разработкой заинтересовались уже в 10 странах мира, включая США, Францию и другие страны Европы.

Ранее в четверг стало известно об исследовании китайских ученых, которые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол», а также комбинация лекарств лопинавира и ритонавира не являются эффективными средствами для лечения пациентов с легкой и средней формами COVID-19.

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По состоянию на утро 23 апреля, в России подтвердились 57 999 случаев заболевания коронавирусом. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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