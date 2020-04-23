Детдомовца на Урале насильно остригли и связали перед госпитализацией

Власти Челябинской области проводят проверку после жестокого обращения с подростком в социально-реабилитационном центре Копейска.

13-летнего мальчика должны были доставить в больницу по медицинским показаниям. Перед поездкой сотрудники заперли его на три часа в кабинете и насильно обрили голову.

При перевозке в больницу мальчику связали руки, чтобы он не смог убежать. После прибытия в медучреждение подросток сбежал, а после рассказал о случившемся.

Это произошло ещё в конце марта, однако в учреждении инцидент тщательно скрывали. К расследованию подключились местный детский обмудсмен, СК и прокуратура Челябинской области.

Сотрудникам детского дома грозят увольнение и суд.