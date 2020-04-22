В России спрос на займы в апреле упал на 41,4%

В России спрос на потребительские займы упал более чем на 40%. В апреле в банки за кредитами обратились почти 12,5 млн клиентов, в то время как в марте их было 21,5 млн. По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что потребители находятся в изоляции и не могут посещать банки. Если в мае ограничения продолжат действовать, спрос на заемные деньги не поднимется до конца года. В свою очередь, сами финансовые организации стали одобрять меньше заявок.