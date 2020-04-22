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Более 40 стихийных свалок разобрали в Ульяновске

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В Ульяновске расчистили 42 стихийные свалки. Менее чем за месяц из города вывезли 9,68 тыс. кубометров мусора. Об этом сообщил и.о. главы города Андрей Павлов.

По его словам, мусор доставили на полигоны и мусоросортировочные комплексы твердых коммунальных отходов (ТКО). Кроме того, с 6 млн кв. м дорог, парков, скверов и газонов убрали уличный смет, пишет 1ul.ru.

В рамках благоустройства города рабочие перекрасили бордюрные камни, уничтожили 4,1 тыс. кв. м несанкционированной рекламы, отмыли столбы ЛЭП и остановки общественного транспорта. Городские службы отремонтировали скамейки и мусорные контейнеры, а также установили новые урны и скамейки.

Управляющие компании почистили более 400 подвалов и чердаков. Кроме того, в городе прошли озеленительные работы.

Ранее сообщалось, что парки Ульяновска в апреле должны начать обрабатывать от клещей. Это происходит каждый год перед началом паркового сезона. 2020 год не является исключением, сообщили в городском управлении культуры и организации досуга.

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