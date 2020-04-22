Во время самоизоляции москвичи отказываются от аренды квартир

Во время самоизоляции москвичи стали отказываться от аренды квартир. Спрос на недвижимость упал вместе с доходами горожан. Поэтому за месяц число предложений на рынке выросло на 11%. Первыми тревожную тенденцию ощутили собственники, сдающие недвижимость посуточно. Из-за прекращения турпотока теперь ее пытаются сдать на длительный срок с существенными скидками. 60% владельцев недвижимости опасаются, что их квартиросъемщики могут досрочно съехать.