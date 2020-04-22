В РФ начнут выдавать кредиты по слепкам лица и голоса

В России начнут выдавать кредиты по слепкам лица, голоса и по видеосвязи. Законопроект об удаленной биометрической индетификации граждан планируется принять в ускоренном порядке уже в мае-июне из-за пандемии. Нововведение позволит минимизировать контакт в отделениях банков. Ранее законопроект прошел первое чтение, но затянулся вопрос с согласованием поправок. Пока в единой биометрической системе менее 150 тыс. слепков. Более востребована первичная идентификация по видеосвязи. Пока в банках онлайн можно заключить договор, однако подпись приходится всё равно ставить в отделении.