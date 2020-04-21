Минтранс подготовил проект поправок в ПДД

Министерство транспорта подготовило проект поправок в правила дорожного движения. В отдельную категорию выделят: скейтборды, гироскутеры, сегвеи, роликовые коньки и другие подобные устройства. В ПДД появится новый термин «средства индивидуальной мобильности». Требования к владельцам мобильного транспорта будут зависеть от их возраста. Так, тем, кто старше 14 лет, разрешат ездить по обочине, если нет велосипедных полос. В пешеходных зонах скорость для всех ограничат до 20 км/ч. Предложенные поправки будут проходить экспертизу до 4 июня.