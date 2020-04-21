На дороги Москвы вышло рекордно мало машин

На дорогах Москвы за минувший день зафиксировано рекордно низкое количество машин. Этот показатель оказался даже ниже, чем 1 января. Первый день года обычно лидер по пустынности магистралей. В столице уже всё готово к изменениям, которые начинают действовать уже с завтрашнего дня. Контроль передвижений по городу будет полностью автоматическим. С завтрашнего дня в метро нельзя попасть без кода, транспортные карты не сработают, если их не привязать к пропуску. В электронный пропуск необходимо внести и номер машины. Москвичам рекомендуют готовиться к поездке минимум за пять часов.