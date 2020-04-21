Поставщиков, завышающих цены на продукты, накажут

Поставщиков, которые завысили закупочные цены на продукты, могут наказать. Речь о тех случаях, когда из-за внезапного ажиотажа на фоне пандемии резко выросла стоимость гречки, риса, муки, чая, причем сразу от 26% до 40%. Все данные от торговых сетей о том, кто, на сколько и на какие именно продукты заявил рост цены, Минпромторг уже отправил в Минсельхоз, ФАС и Генпрокуратуру. В ведомствах рассмотрят каждый случай и примут решение. Сейчас общее число поставщиков, которые входят в группу тех, кто поднимает стоимость, составляет около 30%.