Замглавы Хакасии отстранен от должности_20_Wit_12-10

Замглавы Хакасии отстранён от всех занимаемых должностей. Заявление сделал председатель правительства региона. Сергея Новикова задержали вечером 17 апреля. СК обвиняет чиновника в получении взятки в 12 млн руб. Новиков требовал деньги за согласование строительства. Чиновника взяли с поличным при получении 2 млн руб.