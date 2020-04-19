За минувшие сутки в России выявили 6060 инфицированных коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили еще 6060 инфицированных коронавирусом в 78 регионах. Из них 3570 человек — в Москве.

С момента начала эпидемии в России выявлено 42 853 заразившихся. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, полностью выздоровел после лечения 3291 человек. Жизни 361 пациента врачам спасти не удалось. Россиян призывают неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.