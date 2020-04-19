Напавшие на бригаду «скорой» в Кировской области найдены и задержаны

Напавшие на бригаду скорой помощи в Кировской области найдены и задержаны.

Инцидент произошел 18 апреля. Два человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили фельдшера и водителя «скорой», приехавших на вызов. Медика с травмами доставили в больницу. Бригада приезжала к пациенту для забора анализа на коронавирус.