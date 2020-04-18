Появились подробности задержания замглавы Хакасии. Сергей Новиков получил 2 млн рублей от руководителя строительной фирмы. Взамен чиновник должен был помочь с получением разрешения на возведение диспансера в поселке Туим. Общая сумма контракта — около 500 млн рублей.

Дело прокомментировал глава республики Валентин Коновалов.

«Глава Хакасии по этому поводу высказался крайне негативно, он считает, что если судом будет доказана виновность Новикова, он должен понести самое строгое наказание. Конечно, такое действие со стороны чиновника недопустимо», — заявили в пресс-службе губернатора.

Новикова поймали с поличным 17 апреля. Спецоперацию ФСБ провела во дворе на севере Абакана.

В 2015 году его уже арестовывали, по делу «Хакресводоканала». Тогда чиновнику предъявили обвинение в халатности — он был связан с группой, которая совершала хищения средств водного хозяйства. Через несколько дней Новиков вышел под подписку о невыезде, в итоге дело закрыли за истечением срока давности.