Светлое начало: как отметить Пасху в самоизоляции

Светлое Христово Воскресение, главный христианский праздник, в этом году все отмечают дома. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения церквей до его особого благословения. В храмах находятся только священники, которые ведут торжественные службы в прямом эфире или записывают видео для публикации в Сети. Отметить Пасху и испытать духовную радость в интерьерах петербургского Спаса на Крови и других знаменитых православных храмов поможет фотогалерея «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Купол ротонды в Воскресенском соборе Ново-Иерусалимского мужского монастыря
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Морской Никольский собор в Кронштадте
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Фото: Getty Images/Izzet Keribar
Благовещенский собор Казанского кремля
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Главный купол Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
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Фото: Getty Images/Ayhan Altun
Собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, в народе храм Василия Блаженного, на Красной площади в Москве
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Фото: Getty Images/Piith_Hant
Петропавловский собор в Санкт-Петербурге
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Фото: Getty Images/Hans Neleman
Храм Христа Спасителя
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Успенский собор Тульского кремля
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Фото: РИА Новости/Илья Тимин
Верхний храм Спасо-Преображенского собора Валаамского ставропигиального монастыря
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