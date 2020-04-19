Светлое начало: как отметить Пасху в самоизоляции

Светлое Христово Воскресение, главный христианский праздник, в этом году все отмечают дома. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения церквей до его особого благословения. В храмах находятся только священники, которые ведут торжественные службы в прямом эфире или записывают видео для публикации в Сети. Отметить Пасху и испытать духовную радость в интерьерах петербургского Спаса на Крови и других знаменитых православных храмов поможет фотогалерея «Известий»