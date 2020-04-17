Точность российских тестов на COVID-19 свыше 95%

Точность российских тестов на короновирус свыше 95 процентов, сообщают специалисты Росздравнадзора. Погрешность в 5 процентов связана с неправильным сбором, обработкой и транспортировкой анализов, говорится в исследовании. Проверку проходили одиннадцать зарегистрированных в России тест систем.