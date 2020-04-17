Долги россиян по кредитам резко увеличились

Россияне стали хуже обслуживать долги банкам. Просроченных кредитов в марте стало существенно больше. В сегменте потребительских займов доля плохих долгов составила 22,5%. Изменилась и платежная дисциплина держателей кредиток. Граждане хуже стали отдавать средства по автокредитам. Эксперты считают, чтопроблема связана с экономической ситуацией в период пандемии.