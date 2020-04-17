Российские предприятия перенастраивают производства в условиях пандемии

Предприятия по всей стране перенастраивают производства. В Электростали вместо косметики для авто делают антисептики. Половина продукции идет в больницы, половина на продажу, вырученные деньги позволяют сохранить рабочие места, платить зарплату. В Рязани переоборудовали завод детских автокресел. Один из цехов занимается пошивом масок. Похожая схема работы у швейной фабрики в Самаре, здесь будут создавать комбинезоны для медиков. Более серьезная задача у механического завода в Кемерово. Предприятие готовит клапаны для аппаратов ИВЛ, прежде их собирали только на одном производстве в России. Первую партию из 15 деталей протестируют на следующей неделе.