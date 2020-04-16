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Правительство поручило использовать препарат «Гидроксихлорохин» против коронвируса

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Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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Правительство России поручило Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии использовать китайский препарат «Гидроксихлорохин» для лечения коронвируса. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг, 16 апреля.

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«Осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом России) и передачу на безвозмездной основе <...> незарегистрированного лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием «Гидроксихлорохин», таблетки, 100 мг., № 14, в количестве 68,6 тыс. упаковок», — говорится в документе.

Препарат поставлен из Китая на безвозмездной основе компанией «Шанхай Фармасьютикалс Холдинг Ко». Мониторинг эффективности и безопасности данного препарата поручено вести Росздравнадзору.

«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, вызывающий гибель эритроцитарных форм всех видов плазмодиев. Обладает иммунодепрессивной и некоторой противовоспалительной активностью.

Ранее, 9 апреля, Минздрав порекомендовал россиянам применять «Гидроксихлорохин» и «Мефлохин» после контакта с заразившимися коронавирусом SARS-CoV-2. Эти препараты также рекомендованы для профилактики заболевания у лиц, которые находятся в очаге заражения.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Также информация доступна по хештегу #МыВместе.

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