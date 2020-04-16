Ущерб экономике РФ от пандемии может составить 17,9 трлн рублей
Пандемия коронавируса может нанести экономике России ущерб на сумму почти 18 трлн рублей. Об этом говорится в отчетах Национального рейтингового агентства. Больше всего могут пострадать сферы услуг, гностичный бизнес и предприятия общественного питания. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. При этом аналитики считают, что правительство не допустит такого ущерба. Будут приняты дополнительные меры поддержки экономики.
Пандемия коронавируса может нанести экономике России ущерб на сумму почти 18 трлн рублей. Об этом говорится в отчетах Национального рейтингового агентства. Больше всего могут пострадать сферы услуг, гностичный бизнес и предприятия общественного питания. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. При этом аналитики считают, что правительство не допустит такого ущерба. Будут приняты дополнительные меры поддержки экономики.