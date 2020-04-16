Ущерб экономике РФ от пандемии может составить 17,9 трлн рублей

Пандемия коронавируса может нанести экономике России ущерб на сумму почти 18 трлн рублей. Об этом говорится в отчетах Национального рейтингового агентства. Больше всего могут пострадать сферы услуг, гностичный бизнес и предприятия общественного питания. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек. При этом аналитики считают, что правительство не допустит такого ущерба. Будут приняты дополнительные меры поддержки экономики.