Лимит оплаты картой без ПИН-кода могут увеличить

Лимит оплаты банковскими картами без ПИН-кода могут увеличить. Ввести новые правила предлагают в Центробанке. Сейчас вводить код не нужно при покупке на сумму до 1 тыс. рублей картами платежных систем «Мир» и MasterСard. Лимит на 3 тыс. установлен по картам Visa. Увеличение лимита позволит сократить очереди в супермаркетах, считают в Центробанке, так как средний чек на фоне пандемии коронавируса вырос. Некоторые кредитные организации считают, что изменения могут увеличить риски мошенничества.